Информсистему "Пушкинской карты" интегрируют в систему "ВКонтакте"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры совместно с компанией "Вконтакте" ведет работу по интеграции информационных систем программы "Пушкинская карта" и компании для совершенствования системы безопасности и информационной поддержки, сообщила на итоговой коллегии министерства его руководитель Ольга Любимова.

"С 1 марта 2024 года вступила в действие новая редакция правил программы, которая предусматривает повышенные требования к организациям культуры и доступа к участию, усиления контроля за соблюдением правил программы. Также в настоящее время идет работа по интеграции информационных систем программы и компании "ВКонтакте" для совершенствования и системы безопасности, а также, конечно, массовой информационной поддержки", - сообщила министр.

Она напомнила, что программа существует третий год, ее участниками к концу 2023 года стали более 9 млн человек. В 2023 году по программе было продано 28,5 млн билетов.

В феврале правительство своим постановлением внесло в программу "Пушкинская карта" изменения.

В новой редакции правил расширены требования к организациям культуры, претендующим на участие в программе. В их числе, например, регистрация в качестве юридического лица, ведущего деятельность в сфере культуры (ИП к участию не допускаются), наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг, обеспечение открытости информации об организации.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года. Ее участники получают от государства в год 5000 рублей, и эти деньги они могут потратить на билеты в культурные учреждения.