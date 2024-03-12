Для билетных операторов введут единые требования по "Пушкинской карте" к апрелю

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Единые требования для билетных операторов, которые принимают участие в "Пушкинской карте", будут подготовлены к 1 апреля в связи со вступившими в силу изменениями правил программы, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Минцифры и Минкультуры вместе с компанией VK, билетными операторами и агрегаторами обсудили вступившие в силу изменения программы "Пушкинская карта", связанные с усилением контроля за соблюдением правил программы ее участниками - пользователями карты, организациями культуры, билетными операторами. Единые требования будут подготовлены и представлены билетным операторам на рассмотрение к 1 апреля этого года", - говорится в сообщении.

В Минцифры уточнили, что на встрече речь шла о дополнительных мерах безопасности программы, о сроках подготовки проекта Единых требований и формате участия билетных операторов и агрегаторов в их формировании, о предложениях билетных операторов по технической реализации новых требований, а также о сроках технической готовности участников программы для запуска новых мер контроля.

"Изменения в Правилах программы направлены на повышение удобства использования мобильного приложения "Госуслуги Культура", защиту граждан от недобросовестных действий при продаже билетов", - отметили в Минцифры.

22 февраля правительство приняло постановление, которое изменило правила программы "Пушкинская карта". В Минкультуры уточнили, что новыми правилами, в частности, "предусмотрено внедрение информационных систем, предоставляемых на безвозмездной основе "Компанией ВК" и обеспечивающих информационную безопасность программы". "К этим системам будут подключаться все участвующие в программе организации культуры и билетные агрегаторы. Информационные системы, в том числе, будут контролировать размещение информации обо всех актуальных событиях и мероприятиях, проводить проверку наличия у покупателя статуса участника программы "Пушкинская карта"",- говорилось в сообщении.

"VK предоставит технологические решения для работы "Пушкинской карты". Учреждения культуры смогут в удобной и безопасной форме сообщать о мероприятиях, собирать обратную связь и привлекать новых пользователей. У молодой аудитории будет больше возможностей получать актуальную информацию о самых интересных культурных событиях страны",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе VK.

Также в новой редакции правил расширены требования к организациям культуры, претендующим на участие в программе, в частности: регистрация в качестве юрлица, ведущего деятельность в сфере культуры (ИП к участию не допускаются), наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг, обеспечение открытости информации об организации, сообщили в Минкультуры. В перечень критериев отбора мероприятий, которые можно посещать с использованием Пушкинской карты, добавлен пункт об их соответствии Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, организациям культуры, билетным агрегаторам новыми правилами запрещается прямо или косвенно указывать на возможность получения при приобретении билета по Пушкинской карте товаров, работ или услуг, не связанных с культурными мероприятиями. На своих сайтах в интернете билетный оператор и агрегаторы обязаны обеспечить техническую возможность выражения мнений зрителей о мероприятиях, участвующих в программе.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям. Они могут посещать культурные мероприятия и учреждения за счет государства.