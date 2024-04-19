В Тюменской области вода в Ишиме за сутки поднялась на 3 метра

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области вода в реке Ишим стремительно прибывает, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов - 123 см, а за сутки - больше чем на 3 метра!" - написал он.

По его словам, 19 апреля из-за наводнения закрыли дорогу, которая ведет в село Лариха Ишимского района.

В Абатском районе дорожники и спасатели защищают от прибывающей воды федеральную трассу, которая связывает восток и запад страны.

"Чтобы отстоять дорогу, делаем насыпь протяженностью почти 12 км. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров. Перед федеральной трассой пойма Ишима. Еще несколько дней, и вся эта огромная территория заполнится водой", - рассказал Моор.

Работы должны закончить за три дня.

В городе Ишим к полудню в пятницу вода в Ишиме поднялась до 750 см. Критический уровень - 850 см.

Ранее в пятницу Моор сообщил, что такого уровня воды в реке Ишим на территории региона не было почти 80 лет.