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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Тюменской области вода в Ишиме за сутки поднялась на 3 метра

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области вода в реке Ишим стремительно прибывает, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов - 123 см, а за сутки - больше чем на 3 метра!" - написал он.

По его словам, 19 апреля из-за наводнения закрыли дорогу, которая ведет в село Лариха Ишимского района.

В Абатском районе дорожники и спасатели защищают от прибывающей воды федеральную трассу, которая связывает восток и запад страны.

"Чтобы отстоять дорогу, делаем насыпь протяженностью почти 12 км. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров. Перед федеральной трассой пойма Ишима. Еще несколько дней, и вся эта огромная территория заполнится водой", - рассказал Моор.

Работы должны закончить за три дня.

В городе Ишим к полудню в пятницу вода в Ишиме поднялась до 750 см. Критический уровень - 850 см.

Ранее в пятницу Моор сообщил, что такого уровня воды в реке Ишим на территории региона не было почти 80 лет.

Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Ишим Ишимский район Тюменская область
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