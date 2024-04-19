Срочная эвакуация объявлена в пяти селах Ишимского района Тюменской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жителям ряда населенных пунктов в Ишимском районе Тюменской области необходимо срочно эвакуироваться из-за подъема реки Ишим, сообщает районная администрация в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

"Жители Синицина, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий - опасность затопления. Срочная эвакуация в пункты временного размещения, возьмите документы, белье и лекарства", - говорится в сообщении.

За последние сутки река Ишим в одноименном городе поднялась на 228 см, достигнув к утру уровня 690 см, к 12:00 по местному времени (10:00 по Москве) вода в реке поднялась еще на 60 см - до 750 см. Критический уровень - 850 см.