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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Срочная эвакуация объявлена в пяти селах Ишимского района Тюменской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жителям ряда населенных пунктов в Ишимском районе Тюменской области необходимо срочно эвакуироваться из-за подъема реки Ишим, сообщает районная администрация в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

"Жители Синицина, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий - опасность затопления. Срочная эвакуация в пункты временного размещения, возьмите документы, белье и лекарства", - говорится в сообщении.

За последние сутки река Ишим в одноименном городе поднялась на 228 см, достигнув к утру уровня 690 см, к 12:00 по местному времени (10:00 по Москве) вода в реке поднялась еще на 60 см - до 750 см. Критический уровень - 850 см.

Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область Ишимский район
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