Уровень воды в тюменском Ишиме поднялся до 821 см
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки в городе Ишим Тюменской области продолжает приближаться к критическому, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.
Согласно замерам, за последние 8 часов (с 12:00 до 20:00 по местному времени) уровень воды в реке Ишим поднялся на 71 см, за день - на 131 см, достигнув уровня 821 см.
Критический уровень реки в пределах города составляет 850 см.
Ранее сообщалось, что за последние сутки река Ишим в одноименном городе поднялась на 228 см, достигнув уровня в 690 см.
Самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.