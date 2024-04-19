Уровень воды в тюменском Ишиме поднялся до 821 см

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки в городе Ишим Тюменской области продолжает приближаться к критическому, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Согласно замерам, за последние 8 часов (с 12:00 до 20:00 по местному времени) уровень воды в реке Ишим поднялся на 71 см, за день - на 131 см, достигнув уровня 821 см.

Критический уровень реки в пределах города составляет 850 см.

Ранее сообщалось, что за последние сутки река Ишим в одноименном городе поднялась на 228 см, достигнув уровня в 690 см.

Самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.