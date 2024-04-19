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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Тюменской области село Казанское окружила вода

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области разлившаяся река Ишим окружила село Казанское, сообщил информационный центр регионального правительства.

Жителей территорий, на которых объявлена срочная эвакуация, просят не рисковать своей жизнью. "Прогноз неблагоприятный", - отмечается в пресс-релизе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что такого уровня воды в реке Ишим на территории региона не было с 1947 года.

18 апреля Моор отмечал, что в Казанском районе сейчас самая напряженная ситуация. Район находится чуть выше по течению реки Ишим, чем город Ишим.

Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Казанское Тюменская область Ишим
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