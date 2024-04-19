В Тюменской области паводок на Ишиме ставит рекорд с 1947 года

В городе Ишиме вода в реке за четыре часа поднялась на 60 см

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области вода в реке Ишим продолжает подниматься, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное - эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно", - написал он.

По его словам, по аэросъемке из города Ишим и села Казанское хорошо видно, как вода подбирается к населенным пунктам, "все происходит буквально за считанные часы".

В городе Ишим вода в реке продолжает подниматься, с 8 до 12 часов по местному времени она поднялась на 60 см до 750 см, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Критический уровень реки в пределах города составляет 850 см. Самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

В регионе укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Возле дамб круглосуточно дежурит караул, сообщил Моор.

В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС.