Уровень воды в тюменском Ишиме ночью превысил критическую отметку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки в городе Ишим Тюменской области продолжает расти, ночью преодолел критическую отметку, сообщает администрация города в своем телеграм-аккаунте.

"На 2 часа местного времени уровень составил 861 см над нулем поста. Подъем продолжается", - отмечается в сообщении.

Критический уровень реки в пределах города составляет 850 см.

На 20:00 пятницы по местному времени уровень воды в реке Ишим составлял 821 см.

"Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами", - информирует администрация города.

Ранее самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.