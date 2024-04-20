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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:58

Уровень воды в тюменском Ишиме ночью превысил критическую отметку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки в городе Ишим Тюменской области продолжает расти, ночью преодолел критическую отметку, сообщает администрация города в своем телеграм-аккаунте.

"На 2 часа местного времени уровень составил 861 см над нулем поста. Подъем продолжается", - отмечается в сообщении.

Критический уровень реки в пределах города составляет 850 см.

На 20:00 пятницы по местному времени уровень воды в реке Ишим составлял 821 см.

"Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами", - информирует администрация города.

Ранее самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим
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