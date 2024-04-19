Более 2 тыс. жителей Тюменской области эвакуировали из-за паводка

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает расти число эвакуированных людей с подтопляемых территорий в Тюменской области, сообщил заместитель председателя областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Владимир Чейметов.

"Из населенных пунктов, которым грозит большая вода, эвакуировано 2198 человек, из них 243 в пункты временного размещения. Большая часть населения переехала к родственникам", - сказал Чейметов в обращении к жителям Тюменской области, размещенном в телеграм-канале информцентра регионального правительства в пятницу.

Ранее сообщалось, что накануне из зон подтопления было эвакуировано свыше 1,6 тыс. человек.

Чейметов также отметил, что малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях соцобслуживания.

"Все населенные пункты, из которых эвакуируют жителей, патрулирует полиция", - сказал он.

По данным Чейметова, в районах нет пострадавших от подтопления животноводческих хозяйств.

"Более 2,5 тыс. голов животных перемещены в резервные места", - добавил он.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживают порядка 17,5 тыс. человек.