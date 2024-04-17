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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Не менее 800 человек эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На индонезийском острове в провинции Северный Сулавеси извергается вулкан Руанг, в связи с этим не менее 800 человек - практически все местные жители - были эвакуированы из опасной зоны, сообщает в среду Channel News Asia.

По данным Центра вулканологии Индонезии, извержение было спровоцировано недавними землетрясениями. Вулкан активизировался во вторник.

Сейчас запрещено находиться в радиусе четырех километров от вулкана.

Индонезия
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