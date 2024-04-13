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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Произошедшее возле Японии землетрясение ощутили на Южных Курилах

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4 произошло в субботу в Тихом океане возле острова Хоккайдо, его ощутили на Южных Курилах, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4 (...) с эпицентром в 82 км южнее села Головнино (о. Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) на глубине 47 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, эпицентр располагался возле северо-восточного побережья Хоккайдо.

На Кунашире сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.

Южные Курилы Япония Хоккайдо Хокайдо
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