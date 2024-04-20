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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Временную насыпь размыло возле тюменского Ишима

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Временную насыпь размыло на границе с городом Ишимом Тюменской области, сообщил губернатор области Александр Моор в своем телеграм-аккаунте.

"В Ишимском районе у поселка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишим) размыло временную насыпь. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии", - подчеркнул губернатор.

В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.

"На оперативном штабе ещё раз поручил всем ответственным грамотно и оперативно завершить эвакуацию населения из опасных районов. Медлить нельзя", - написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу уровень воды в реке Ишим у одноименного города преодолел критическую отметку в 850 см. Подъем воды продолжается.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область Александр Моор
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