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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:58

Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра

Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в субботу.

Так, в городе Ишиме вода в реке за сутки поднялась на 221 см, достигнув уровня в 911 см, в селе Абатском - на 61 см, до 583 см.

Как сообщалось, ночью уровень воды в городе Ишим преодолел критическую отметку в 850 см.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим
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