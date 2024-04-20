Укрепление дамбы возле очистных сооружений в Ишиме планируют завершить до конца дня

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Работы по укреплению дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений в городе Ишим Тюменской области завершатся в субботу, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Сегодня планируем завершить работы на данном участке, остались 70-80 метров. Мы укладываемся в срок, вода еще не подошла до критических отметок", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрия Лизунова.

На объекте протяженностью 2,7 км круглосуточно наращивают гребень. В работах участвуют порядка 600 волонтеров, специалистов МЧС, полиции, военные инженеры.

Как сообщалось, уровень воды в реке Ишим в границах одноименного города поднялся за сутки более чем на два метра, преодолев критическую отметку. По данным на 8:00 (местное время) субботы уровень воды составлял 911 см.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.