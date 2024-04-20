Более 5 тыс. жилых и дачных домов остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На территории Курганской области остаются подтопленными 1 989 жилых домов, а также 3 380 дачных домов в 29 населенных пунктах, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Затоплено пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана с пятницы держится на отметке 1 013 см.

Согласно сообщению, спасатели продолжают берегоукрепительные работы, круглосуточное окарауливание наиболее сложных участков дамбы в районе Вороновка, патрулирование подтопленных территорий.

Специалисты также проводят откачку воды мотопомпами в населенных пунктах Целинного и Звериноголовского муниципальных округов, где вода начала постепенно уходить.

Как сообщалось, с 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.