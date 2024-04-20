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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Более 5 тыс. жилых и дачных домов остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На территории Курганской области остаются подтопленными 1 989 жилых домов, а также 3 380 дачных домов в 29 населенных пунктах, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

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Затоплено пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана с пятницы держится на отметке 1 013 см.

Согласно сообщению, спасатели продолжают берегоукрепительные работы, круглосуточное окарауливание наиболее сложных участков дамбы в районе Вороновка, патрулирование подтопленных территорий.

Специалисты также проводят откачку воды мотопомпами в населенных пунктах Целинного и Звериноголовского муниципальных округов, где вода начала постепенно уходить.

Как сообщалось, с 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область Курган Тобол МЧС РФ
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