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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Власти Курганской области займутся расчисткой русла Тобола после прохождения паводка

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области вновь попытаются добиться расчистки русла реки Тобол в качестве предотвращения паводков, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

"Пять лет подряд направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стали очевидными для всех. Попросим поддержать нас ещё раз после прохождения паводка", - написал он.

Также глава региона уточнил, что за федеральной трассой уровень воды в реке Тобол падает до 7 метров 80 см, что "подтверждает, что мост является естественным подпором". Вода в округах, где пик паводка уже прошел, стоит на одной отметке либо уходит крайне медленно.

Как сообщалось, с 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в местах разлива Тобола уже подтоплено более 2 тыс. жилых домов и свыше 3,3 тыс. дач.

В самом Кургане подтопило и затопило правобережную часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов.

Основная, левобережная сторона часть города, защищена дамбой, ее нарастили. В течение суток было три протечки, но их быстро ликвидировали.

В пятницу вечером Шумков заявил, что Курган сейчас проходит пик паводка - вода держится на отметке 10 метров 13 сантиметров.

Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курганская область
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