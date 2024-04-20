Украинский дрон атаковал грузовик под Белгородом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны Украины территории Белгородского района.

"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал, кабина транспортного средства получила значительные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Гладков сообщил об атаке БПЛА со стороны ВСУ на село Пороз, в результате которой погибли два местных жителя.