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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Украинский дрон атаковал грузовик под Белгородом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны Украины территории Белгородского района.

"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал, кабина транспортного средства получила значительные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Гладков сообщил об атаке БПЛА со стороны ВСУ на село Пороз, в результате которой погибли два местных жителя.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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