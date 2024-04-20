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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Грайворонского городского округа.

"Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет, различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях и двух легковых автомобилях", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил об атаке со стороны Украины территории Белгородского района.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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