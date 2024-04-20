Пролет пешеходного моста демонтируют в Тюменской области из-за затора на реке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Один из пролетов пешеходного моста через реку Ишим в Тюменской области демонтируют, чтобы избежать затора, сообщил в субботу губернатор региона Александр Моор.

"Коряг и веток так много, что разобрать их быстро не получается. Вчера приняли решение демонтировать один из пролетов пешеходного моста. Продолжаем работать", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, "большая вода" приносит много мусора. Из-за этого образуются заторы. Моор также сообщил, что по состоянию на 12 часов (10:00 по Москве) уровень воды в реке Ишим составляет 959 см. "Выше критической отметки на 109 см", - подчеркнул он.

Как сообщалось, уровень воды в реке Ишим в границах одноименного города поднялся за сутки более чем на два метра, преодолев критическую отметку.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.