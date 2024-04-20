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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум

Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум
Фото: Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки в городе Ишим Тюменской области превысил рекордную отметку паводка 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона.

По данным на 16:00 субботы по местному времени, уровень воды в реке Ишим в границах одноименного города составил 987 см, таким образом за 8 часов уровень повысился на 76 см.

Критический уровень реки в пределах города составлял 850 см, эту отметку вода преодолела в ночь на субботу. Ранее самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область
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