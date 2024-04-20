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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Более сотни домов подтоплено в Тюменской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области из-за разлива реки Ишим подтоплено 112 домов в 13 населенных пунктах, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Подтоплено также 188 приусадебных участков и пять садоводческих товариществ.

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Как отмечается, в Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС из 70 специалистов, семи единиц техники и пяти плавсредств. "Скоро на месте будут силы и средства МЧС России еще из трех субъектов", - подчеркивается в сообщении.

Уровень воды в реке Ишим продолжает повышаться, на реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста. Продолжаются работы по увеличению высоты дамбы и возведению временных земляных насыпей, сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, уровень воды в реке Ишим в границах одноименного города поднялся за сутки более чем на два метра, преодолев критическую отметку. По данным на 8:00 субботы, уровень воды составлял 911 см.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим МЧС РФ
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