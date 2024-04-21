В Палестине заявили, что помощь США Израилю приведет к жертвам среди палестинцев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы Палестинской национальной автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что одобрение Конгрессом США дополнительной помощи Израилю ведет к эскалации израильской агрессии, увеличение масштаба конфликта в секторе Газа и жертвам среди мирного населения.

"Помощь США в обеспечении безопасности (Израиля - ИФ) представляет собой опасную эскалацию и агрессию против палестинского народа, что дает Израилю зеленый свет для расширения масштабов войны (против ХАМАС в секторе Газа - ИФ) и включения в нее целых стран региона", - говорится в заявлении чиновника, которое передает агентство WAFA.

По его словам, одобрение помощи Израилю ставит под сомнение доверие к заявлениям Соединенных Штатов о стремлении к безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Рудейна отметил, что "США продолжают помогать крайне правому правительству, которое поддерживает нападения колонистов на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, и прекратило поддержку Ближневосточного агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как сообщалось, накануне палата представителей Конгресса США утвердила законопроекты о дополнительной помощи Украине на $61 млрд и передаче Киеву замороженных российских активов, помощи Израилю на $26,4 млрд и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,1 млрд.

Теперь законопроекты поступят на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами документы подпишет американский президент Джо Байден.