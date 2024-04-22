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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В тюменском Ишиме пик паводка ждут до конца суток

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области пик паводка в реке Ишим в городе Ишим ожидается 22 апреля, сообщил глава региона Александр Моор .

"Динамика за последние часы говорит о том, что можем ожидать уровня пика воды в городе Ишиме в понедельник", - сказал он.

По его данным, в Казанском районе вода в Ишиме за сутки снизилась на 10 сантиметров.

"Вода потихонечку уходит, но она двигается по реке Ишим в город Ишим. За вчерашние сутки было незначительное повышение, но сегодня на 8 утра уровень воды 10 метров 64 сантиметра, и это на 82 сантиметра выше отметки, которая была достигнута в 2017 году. По большому счету это новый исторический рекорд", - сказал губернатор.

Он отметил, что "голова" паводка выходит из Ишимского района в Абатский район.

Ранее сообщалось, что за последние сутки вода в реке Ишим в пределах одноименного города поднялась на 13 см, достигнув уровня 1064 см.

Хроника 30 марта – 22 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Тюменская область Ишим Казанский район
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