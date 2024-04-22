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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Похолодание почти на 20 градусов ожидается в регионах Урала и в Западной Сибири

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в ближайшие дни в Тюменской, Курганской и Омской областях, температура понизится на 15-20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня на Волге и на Урале очень теплый день, там температуры рекордно высокие - плюс 25 - плюс 28 градусов, но дальше начинается понижение температуры. По восточной периферии антициклона, центр которого находится далеко на севере, будет перемещаться очень холодный воздух. И в этих регионах, которые сейчас испытывают тяготы от наводнения - Тюменская область, Курганская область, там будет сильное понижение температуры", - сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что в воскресенье и понедельник в этих регионах очень теплая погода, накануне были побиты температурные рекорды в Тамбове (плюс 25,2 градуса), в Саратове (плюс 27,3 градуса), Уфе (плюс 28,4 градуса) и в Оренбурге (плюс 28,7 градуса).

Рекордно высокие температуры были в Кургане и Тюмени, но к середине недели они понизятся на 15-18 градусов - ночные температуры будут отрицательные, дневные - плюс 5 - плюс 8 градусов.

Резкое понижение температуры прогнозируется и в Западной Сибири. Так, в Омске в воскресенье температура поднималась до плюс 28,6, но уже в понедельник максимальная температура плюс 16 градусов, "а завтра и послезавтра температуры ночью минус 5 - минус 1, а днем всего плюс 4 - плюс 7". Таким образом, температура понизится более чем на 20 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Урал Западная Сибирь Курганская область Тюменская область Омская области
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