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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МЧС не прогнозирует подтопления новых территорий в Оренбуржье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды стабильно снижается в Оренбуржье, подтопления новых территорий не прогнозируется, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Подтопленными остаются 12 848 жилых домов и 20 337 участков. Эвакуировано 17 448 человек.

При этом, за последние трое суток наблюдается стабильное снижение уровня воды.

"От воды освободилось 400 домов. С помощью насосно-рукавного комплекса "Шквал" идет откачка воды из затопленных улиц с многоквартирными домами", - информирует МЧС.

Между тем, в Орске, где наблюдается недостаток воды для нужд населения, сотрудники МЧС РФ за сутки отфильтровали более 20 куб. м. технической воды. На территориях, пострадавших от паводка, проводится санобработка.

Работу в выходные продолжили газовики и энергетики, жители возвращаются в свои дома.

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