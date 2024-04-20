Дезинфекцию проведут в Оренбурге после паводка

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Дезинфекционные работы будут проведены в ближайшее время в Оренбурге, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.

"Дезинфекция необходима всей территории, которую затронула вода, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний. В ближайшее время в городе начнется эта масштабная работа", - написал Салмин в своем телеграм-канале.

Глава Оренбурга сообщил, что к этой работе присоединятся Роспотребнадзор, санитарные службы и предприятия города.

По словам Салмина, уровень воды в Сакмаре у Оренбурга начал снижаться. Вода постепенно уходит с улиц, из подвалов и домов.

"В Оренбурге работают комиссии по оценке ущерба имуществу первой необходимости. Во время обходов специалисты раздают жителям дезинфицирующие средства для обработки в домах", - написал он.

Кроме того, глава Оренбурга сообщил, что там, где вода уже ушла, большое количество мусора. И с каждым освобожденным от воды домом и участком его будет все больше.

"Вывоз мусора будет бесплатным и централизованным, как в городских районах, так и на территории СНТ. Обязательно поможем в уборке всех пострадавших от паводка территорий Оренбурга", - подчеркнул Салмин.