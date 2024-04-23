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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см
Жилые дома в Кургане, затопленные в результате паводка
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - До 964 см снизился уровень воды в реке Тобол в районе Кургана, сообщает правительство Курганской области во вторник.

"По данным гидропоста на 10:00 (местное время, 08:00 по Москве - ИФ) 23 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 964 см", - говорится в сообщении.

Согласно показателям на 22:00 по местному времени 22 апреля, вода держалась на отметке 975 см. Таким образом, за 12 часов уровень воды снизился на 11 см.

По информации областного правительства, в Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды держится на отметке 10 метров 46 см, в районе Кетово - 10 метров 18 см. Наблюдается снижение.

По данным властей, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 86 см, в районе села Памятное - 4 метра 46 см.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. А самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых некоммерческих товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Хроника 30 марта – 23 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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