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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Курганской области из-за паводка эвакуируют пять сел Белозерского округа

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области объявлена превентивная эвакуация из пяти сел Белозерского округа из-за повышения уровня воды в реке Тобол, сообщает телеграм-канал администрации округа.

Эвакуируют жителей населенных пунктов Речкино, Памятное, Екимово, Устье-Суерское, Волосникова. Пункт временного размещения для них обустроили в памятинской школе.

ГУ МЧС по Курганской области сообщает, что в связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 10-50 см. Поэтому в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог в 19 населенных пунктах округа.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС Тобол Курганская область Белозерский округ
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