В Курганской области из-за паводка эвакуируют пять сел Белозерского округа

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области объявлена превентивная эвакуация из пяти сел Белозерского округа из-за повышения уровня воды в реке Тобол, сообщает телеграм-канал администрации округа.

Эвакуируют жителей населенных пунктов Речкино, Памятное, Екимово, Устье-Суерское, Волосникова. Пункт временного размещения для них обустроили в памятинской школе.

ГУ МЧС по Курганской области сообщает, что в связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 10-50 см. Поэтому в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог в 19 населенных пунктах округа.