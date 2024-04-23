В тюменском селе Тукуз из-за паводка ввели режим ЧС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В селе Тукуз Вагайского района Тюменской области объявлен режим ЧС из-за подъема воды в реке Агитка, сообщил глава районной администрации Сергей Сидоренко.

По его информации, вода подтопила пять придомовых территорий и продолжает прибывать. В селе проводится эвакуация жителей подтопленных домов в пункт временного пребывания.

По словам Сидоренко, с 23 апреля школа в Тукузе переходит на дистанционную работу.

В селе Тукуз живут около 700 человек.

Река Агитка, правый приток реки Вагай (бассейн Иртыша), начинается в болоте Северное и протекает по территории Вагайского района.