"Росатом" в течение полугода получит изъятые государством 89,5% акций СМЗ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство распорядилось передать госкорпорации "Росатом" принадлежащие государству акции ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в качестве имущественного взноса, сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Распоряжение было принято 8 декабря. В нем говорится, что передача акций по их номинальной стоимости должна быть обеспечена в 6-месячный срок.

Пресс-служба СМЗ сообщает, что "Росатому" будут переданы 356 276 акций (доля 89,5% в уставном капитале).

"Это очередной ожидаемый шаг на пути документарного оформления перехода нашего предприятия в госкорпорацию "Росатом". Ранее в горнорудный дивизион "Росатома" вошло ООО "Ловозерский ГОК", добывающее в Мурманской области лопаритовый концентрат. ОАО "Соликамский магниевый завод" производит из него концентрат РЗМ (редкоземельных металлов - ИФ), тантал, ниобий и титановую губку", - заявил через пресс-службу гендиректор СМЗ Руслан Димухамедов.

Он отметил, что таким образом горнорудный дивизион "Росатома" консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей станет развитие разделительного производства на СМЗ для увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости страны.



Президент Владимир Путин в январе 2022 года подписал указ о передаче "Росатому" в качестве имущественного взноса государства пакета акций СМЗ, , который перешел в федеральную собственность в 2022 году.

В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государства 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Сейчас прокуратура Пермского края через суд пытается истребовать в пользу государства оставшиеся акции СМЗ у миноритариев.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.