Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

"Росатом" в течение полугода получит изъятые государством 89,5% акций СМЗ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство распорядилось передать госкорпорации "Росатом" принадлежащие государству акции ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в качестве имущественного взноса, сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Распоряжение было принято 8 декабря. В нем говорится, что передача акций по их номинальной стоимости должна быть обеспечена в 6-месячный срок.

Пресс-служба СМЗ сообщает, что "Росатому" будут переданы 356 276 акций (доля 89,5% в уставном капитале).

"Это очередной ожидаемый шаг на пути документарного оформления перехода нашего предприятия в госкорпорацию "Росатом". Ранее в горнорудный дивизион "Росатома" вошло ООО "Ловозерский ГОК", добывающее в Мурманской области лопаритовый концентрат. ОАО "Соликамский магниевый завод" производит из него концентрат РЗМ (редкоземельных металлов - ИФ), тантал, ниобий и титановую губку", - заявил через пресс-службу гендиректор СМЗ Руслан Димухамедов.

Он отметил, что таким образом горнорудный дивизион "Росатома" консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей станет развитие разделительного производства на СМЗ для увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости страны.

Президент Владимир Путин в январе 2022 года подписал указ о передаче "Росатому" в качестве имущественного взноса государства пакета акций СМЗ, , который перешел в федеральную собственность в 2022 году.

В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государства 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Сейчас прокуратура Пермского края через суд пытается истребовать в пользу государства оставшиеся акции СМЗ у миноритариев.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Генпрокуратура Росатом Пермский край СМЗ Росимущество Руслан Димухамедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

"КАМАЗ" запланировал увеличение выручки до 806 млрд рублей к 2030 году

Пандемия коронавируса

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму крупной агентурной сети Киева

Бизнесмена Быкова приговорили к 12 годам строгого режима по третьему уголовному делу

Бизнесмена Быкова приговорили к 12 годам строгого режима по третьему уголовному делу
Военная операция на Украине

Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Georgian Airways запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси

Georgian Airways запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси

Что произошло за день: воскресенье, 10 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });