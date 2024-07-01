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"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - План сбора платы за проезд по автодорогам под управлением госкомпании "Автодор" на 2024 год составляет 105 млрд рублей, что на 40% превышает сборы 2023 года.

"Планы (сбора платы на этот год - ИФ), по официальным данным, которые есть - это 105 млрд рублей. Мы это выполним безоговорочно", - сообщил журналистам в понедельник председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Строим Россию".

Госкомпания в недавно опубликованном годовом отчете сообщала, что за 2023 год на сети "Автодора" было собрано более 75 млрд руб. платы за проезд, что на четверть превысило плановый показатель. Как отмечается в отчете, положительная динамика сбора была связана с повышением тарифов в начале 2023 года, а также со значительным ростом сезонного спроса на поездки на легковых автомобилях. Таким образом, исходя из слов руководителя госкомпании и показателя сбора платы за прошлый год, в текущем году предполагается собрать почти на 40% больше.

Петушенко также сообщил журналистам, что по итогам I полугодия текущего года трафик на сети "Автодора" вырос в среднем на 13-14%. "Причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. И за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет, и трафик все время увеличивается. Планы по сбору платы мы себе ставим не потому, что мы хотим собрать больше, а для того, чтобы все инвесторы, которые вкладывали деньги в строительство дорог, были уверены, что все эти обязательства будут исполнены. Ко всему прочему могу сказать, что есть небольшие заделы, которые нам позволят начать другие проекты", - сказал он.

В качестве примеров таких проектов Петушенко привел реконструкцию трассы М-4 "Дон" на участке 933-1024 км, работы на автотрассах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", а также перспективные проекты на юге и в других регионах страны согласно президентским поручениям.

"Автодор" управляет сетью федеральных автотрасс протяженностью около 5 тыс. км, в том числе более 3 тыс. км платных. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), А-105 подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" и А-107 "Московское малое кольцо". Также "Автодор" строит новую скоростную трассу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга.

Автодор Вячеслав Петушенко
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