Трафик на трассах "Автодора" за 2023 год вырос на 18%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Число проездов по всем скоростным трассам в управлении "Автодора" за 2023 год выросло на 17,9%, до 285 млн, сообщила пресс-служба госкомпании.

Рост трафика там связывают, в частности, с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог за счет ввода М-12 - в общей сложности более 800 км. В сентябре 2023 года дорогу открыли от Москвы до Арзамаса, а в декабре на всем протяжении от столицы и до Казани.

Драйвером роста трафика на сети "Автодора" также стал пуск движения в начале сезона отпусков по новым участкам трассы М-4 из Москвы на юг России - обходам Ростова-на-Дону и Краснодара. Наибольшее число проездов за прошлый год - почти 145 млн - пришлось именно на дорогу М-4 "Дон", что на 12% выше показателей 2022 года, отмечают в госкомпании.

Рост трафика отмечается и на Центральной кольцевой автодороге в Московской области. В 2023 году автомобилисты совершили более 80 млн поездок по ЦКАД против 71 млн в 2022 году.

По участку М-1 с 33-го по 66-й км в Московской области совершено 10,2 млн проездов (+13%). По М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - 21,4 млн проездов (+2,1%).

Наибольший суточный трафик был зафиксирован на участке трассы М-4 "Дон" в Подмосковье. Летом прошлого года, в каждый из выходных дней 12 и 19 августа, на М-4 "Дон" в Московской области фиксировали почти 80 тыс. проездов. На втором месте - подмосковный участок М-1: по нему 20 августа 2023 года совершили 58 тысяч проездов. Третий - участок М-12 в обход Балашихи, там 24 сентября 2023 года было зафиксировано свыше 42 тыс. проездов.

В планах "Автодора" на 2024 год - открыть движение по продолжению М-12 от Казани до Екатеринбурга на участке Дюртюли - Ачит, по обходу деревни Малые Вяземы на ЦКАД, а также по всей протяженности Северного обхода Твери на М-11.

Всего в доверительном управлении госкомпании сейчас находятся около 5 тысяч км автотрасс, более половины из которых - платные.