Генпрокурор после ЧП в Crocus призвал изменить нормы закона о безопасности на таких объектах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости пересмотра норм закона о антитеррористической безопасности после теракта в Crocus City Hall.

"Произошедшая месяц назад в "Крокусе" трагедия отозвалась личной болью у россиян, вызвала настоящий шок для всего цивилизованного мира. Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах", - сказал Краснов в среду, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом.

По его словам, в РФ сохраняется высокий уровень террористических угроз. В прошедшем году зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.

"Почти в три с половиной раза увеличилось число террористических актов. Большинство из них совершены участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками СВО", - заявил генпрокурор.

Краснов отметил, что, несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, каждое третье из них по-прежнему совершается через Интернет.

"Социальные сети активно используются провокаторами для распространения радикальной идеологии и ложных, искаженных сведений. Наши граждане через популярные телеграм-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных", - сказал генпрокурор.

В связи с этим особое внимание прокуроры уделяли своевременной блокировке фейковой и иной информации, разжигающей межнациональные и межконфессиональные конфликты.

"В Роскомнадзор направлено свыше тысячи требований, в результате чего с 95 тысяч сайтов противоправная информация была удалена. Принимались меры для недопущения иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны. По искам Генеральной прокуратуры три организации признаны судами экстремистскими, в отношении двух террористических - приняты решения об их ликвидации", - добавил он.

По словам Краснова, за два последних года список иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, увеличился более чем вдвое. На сегодняшний день в соответствующем реестре содержатся сведения о 155 юридических лицах с таким статусом.

Теракт в Crocus City Hall

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

СКР расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестованы ряд фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.