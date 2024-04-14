На реке Тобол возник риск затора из-за смытого моста, который несет к Кургану

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вода реки Тобол смыла два моста в селах в Курганской области, сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"В Темляково смыло деревянный мост и несёт течением к Кургану. Это создает риск затора. МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, в деревне Лаптева Кетовского округа также сильным течением сорвало понтонный мост.

"Пока крепления его держат у берега. МЧС и округу также поставлена задача принять все меры, чтобы его закрепить, по возможности, достать из воды, чтобы он не стал причиной затора", - констатирует губернатор.

Мэрия Кургана сообщала, что вода почти вплотную подошла к Мало-Чаусовском мосту в городе.

"Его переливает при отметке свыше 5 метров. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до уровня моста", - констатирует горадминистрация в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля закрыт проезд всех видов транспорта по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол. Чтобы вода и ледяные массы могли беспрепятственно пройти, с моста сняли перильные и барьерные ограждения.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км.

На 08:00 14 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 491 см, за сутки вода поднялась на 75 см.