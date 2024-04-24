В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Смоленской области локализовали пожары на гражданских объектах топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах, которые начались в результате атаки украинских дронов, локализованы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет", - написал он.

По его словам, на местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда. Этих сил и средств достаточно, считает губернатор.

О возгораниях на объектах ТЭК Анохин сообщил утром 24 апреля.