Жители Курганской области подали более 15 тыс. заявлений на помощь из-за паводка

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Жители Курганской области подали почти 15,5 тыс. заявлений на оказание материальной помощи в связи с паводком, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков.

"В настоящее время от граждан поступило 15 440 заявлений, в том числе на оказание единовременной матпомощи (в размере - ИФ) 10 тыс. рублей - 11 713 заявлений", - сказал Шумков на совещании в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он добавил, что подано 3 723 заявления на утрату имущества: 30 тыс. рублей - частичная утрата, 50 тыс. рублей - полная утрата.

По словам губернатора, по результатам работы комиссий на сегодняшний день принято 4 666 решений по заявлениям. Пока в основном идут выплаты по 10 тыс. рублей.

"Отработка выплат в размере 30 и 50 тыс. рублей проводится сразу, как только уходит вода, и комиссии получают возможность зайти в дом. Точно также по мере схода воды проводится оценка ущерба, причиненного жилым объектам, с целью последующего принятия решения по выдаче сертификата на предоставления нового жилья или проведения капитального ремонта", - уточнил Шумков.

Подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка в Курганской области может составить от 4 до 9 млрд рублей.