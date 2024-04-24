Замглавы Минобороны Иванову вменяют помощь компаниям, безвозмездно делавшим для него ремонт

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат арестованного замминистра обороны Тимура Иванова заявил, что его подзащитному вменяется помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.

"Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову", - сказал адвокат замминистра Мурад Мусаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По мнению адвоката, обвинение, предъявленное Иванову, основано на ряде предположений, "что совершенно недопустимо".

О задержании Иванова 23 апреля сообщили в Следственном комитете России. В среду Басманный суд Москвы арестовал до 23 июня его и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Сергея Бородина. Защита намерена обжаловать это решение и добиться освобождения Иванова из СИЗО.

Иванову и Бородину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Иванов отрицает свою вину.

Как уточнили в суде, следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, и с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Ранее в среду источник "Интерфакса" сообщил, что в деле есть третий фигурант, которому вменяется "дача взятки". Вопрос об избрании ему меры пресечения пока не решен. Согласно законодательству, он может быть освобожден от уголовной ответственности при условии активного сотрудничества со следствием, способствовавшего раскрытию преступления.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, он отвечает за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".