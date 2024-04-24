Власти сообщили, что защитные дамбы выполнили свою функцию в Курганской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Дамбы выполнили свое предназначение по защите населенных пунктов Курганской области от затопления, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков.

"Благодаря общей работе город (Курган - ИФ) защищен увеличенной дамбой по левому берегу. А также еще пять населенных пунктов, включая два райцентра, воду не пропустили. Защитные дамбы свое предназначение выполнили. Вместе с тем под затопление и подтопление попало правобережье Кургана, являющееся фактически поймой реки Тобол, где оказались подтоплены 1 045 домов, а также территории СНТ и ДНТ", - сказал Шумков на совещании по ликвидации последствий паводков, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Губернатор проинформировал, что в настоящее время в Целинном муниципальном образовании вода полностью ушла из населенных пунктов. В трех муниципальных округах вода также уходит, но отдельные населенные пункты пока остаются частично подтопленными.

Еще в трех муниципальных округах - Белозерском, Кетовском и правобережной части Кургана - затопленные территории от воды еще не освобождались.

"Снижение воды идет по 15-20 см в сутки, иногда замедляясь из-за обильных обратных стоков по пойме. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась на территории города Кургана в виду того, что здесь природная пойма сужена насыпью железной дороги и федеральной автомобильной трассы", - отметил Шумков.

Подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка в Курганской области может составить от 4 до 9 млрд рублей.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляли дамбу, местами поднимая ее в высоту до 11 метров. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км. Также на территории других муниципалитетов строили и досыпали еще пять дамбовых сооружений.