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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Власти сообщили, что защитные дамбы выполнили свою функцию в Курганской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Дамбы выполнили свое предназначение по защите населенных пунктов Курганской области от затопления, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков.

"Благодаря общей работе город (Курган - ИФ) защищен увеличенной дамбой по левому берегу. А также еще пять населенных пунктов, включая два райцентра, воду не пропустили. Защитные дамбы свое предназначение выполнили. Вместе с тем под затопление и подтопление попало правобережье Кургана, являющееся фактически поймой реки Тобол, где оказались подтоплены 1 045 домов, а также территории СНТ и ДНТ", - сказал Шумков на совещании по ликвидации последствий паводков, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

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Губернатор проинформировал, что в настоящее время в Целинном муниципальном образовании вода полностью ушла из населенных пунктов. В трех муниципальных округах вода также уходит, но отдельные населенные пункты пока остаются частично подтопленными.

Еще в трех муниципальных округах - Белозерском, Кетовском и правобережной части Кургана - затопленные территории от воды еще не освобождались.

"Снижение воды идет по 15-20 см в сутки, иногда замедляясь из-за обильных обратных стоков по пойме. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась на территории города Кургана в виду того, что здесь природная пойма сужена насыпью железной дороги и федеральной автомобильной трассы", - отметил Шумков.

Подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка в Курганской области может составить от 4 до 9 млрд рублей.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляли дамбу, местами поднимая ее в высоту до 11 метров. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км. Также на территории других муниципалитетов строили и досыпали еще пять дамбовых сооружений.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Владимир Путин Курган Курганская область
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