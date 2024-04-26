Тобол в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 23 см
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает подниматься уровень воды в Тоболе в селе Коркино Упоровского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.
Так, согласно замерам, на 08:00 по местному времени уровень воды в реке повысился на 23 см до 849 см.
В село Упорово (райцентр Упоровского района - ИФ) - на 24 см до 656 см
Ранее сообщалось, что в начале этой недели в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина была объявлена экстренная эвакуация.
Также сообщалось, что пик паводка в Упорово ожидается к 28 апреля.