Разработчики ПО пожаловались на нерациональное использование денег из бюджета

Они предложили не давать госсредств компаниям на разработку того, что уже есть на рынке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские разработчики программного обеспечения пожаловались Минцифры на нерациональное использование бюджетных средств при финансировании разработки отраслевого софта.

"Беспокоит работа крупных госкомпаний по разработке программных продуктов, - заявила президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская на годовом собрании ассоциации. - Создание ИЦК (индустриальных центров компетенции - ИФ) предполагало, что заказчики будут обращаться к IT-компаниям при разработке необходимых им решений. Это происходит не всегда. Тратить госденьги на что-то, что уже есть на рынке, не всегда правильно".

В результате, по словам Касперской, разработка крупными компаниями программных решений под собственные нужды собственными силами, зачастую за госденьги, выделенные на импортозамещение, стали одним из барьеров для развития российской IT-отрасли. Происходит дублирование программных продуктов, выявляется невозможность использования инсорсинговых систем госкомпаний другими участниками рынка.

"Необходимо бороться с дублирующими разработками госкомпаний, как минимум не давать госденег на разработку того, что уже есть на рынке", - добавила Касперская.

Некоторые участники собрания АРПП отметили, что ситуация усугубляется тем, что некоторые крупные заказчики не только не знают о разработках российских разработчиков, сопоставимых по функционалу и качеству (по утверждению крупных зарубежных заказчиков) с продуктами западных крупных вендоров, но даже не желают о них знать. При этом такие заказчики ссылаются на то, что принятая у них IT-стратегия этого (использования стороннего российского ПО) не предусматривает.

Исполнительный директор АРПП Ренат Лашин добавил, что для исправления ситуации необходимо начать ограничивать инсорсинговую разработку ПО в госкомпаниях и начать финансирование проектов в рамках ЦКР (Центры компетенций по развитию российского системного и прикладного ПО).

"На мой взгляд, основополагающим является создание конкурентных решений, независимо от того, кто их создает, - сказал на мероприятии замглавы Минцифры Сергей Кучушев. - ИЦК и ЦКР должны плодотворно взаимодействовать".

По его словам, к настоящему времени утвержден новый подход к определению "белых пятен" (отсутствующие на рынке виды российских программных продуктов) - до конца апреля и ЦКР, и ИЦК должны представить свои карты наличия и готовности тех или иных видов ПО. При их совмещении будет получено более четкое понимание того, какие именно решения необходимы заказчикам, и какие из подходящих программных продуктов уже имеются на рынке.

"Мы заинтересованы, чтобы эти пересечения (карт - ИФ) в дальнейшем помогли бы организовать плодотворное взаимодействие между разработчиками ПО и собственно заказчиками", - сказал Кучушев.

При этом он отметил, что в настоящее время регуляторы и законодатели обсуждают возможность создания дополнительных механизмов, которые могли бы обеспечить финансирование разработчиков ПО со стороны заказчиков. К числу таких механизмов Кучушев отнес офсетные (с опережающими инвестиционными обязательствами) контракты.

Замглавы Минцифры на собрании АРПП не смог пояснить, планируется ли в текущем году пересматривать принципы финансирования ИЦК и начать выделение бюджетных средств на финансирование проектов в рамках ЦКР.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух сообщил, что работа по организации взаимодействия ИЦК и ЦКР уже ведется - формируется карта "белых пятен", которая должна показать, каких именно инфраструктурных решений не хватает заказчикам.

"Задача показать ИЦК, крупным госкомпаниям, что на рынке есть такие-то российские решения, - сказал Массух. - Процесс должен быть завершен в мае текущего года".

Ранее российские разработчики софта уже указывали на проблему неправильного финансирования разработки ПО в рамках ИЦК. Так, в марте президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров заявлял "Интерфаксу", что рассчитывает на пересмотр принципов работы ИЦК, их переориентацию на работу с российскими разработчиками ПО.

"Уже есть четкое понимание (у регуляторов - ИФ) недостаточной эффективности действующей модели работы ИЦК, - говорил Макаров. - Есть письма с детальным анализом. Рассчитываем, что это найдет свое отражение в различных документах, в частности, в новой стратегии Российского фонда развития IT (РФРИТ, в числе прочего предоставляет гранты для российских компаний-заказчиков на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов - ИФ)".

В результате, по словам Макарова, большую часть бюджетных инвестиций, выделенных по направлению ИЦК, получила не IT-отрасль, а компании-заказчики. При этом они привлекали IT-компании с рынка, но основной объем работ выполняли/выполняют самостоятельно или с помощью дочерних IT-компаний.

"В итоге в 2023 году все средства РФРИТ, предназначенные для импортозамещения, были использованы ИЦК для финансирования особо значимых проектов (в 2022 году фонд выделил гранты на реализацию 13 проектов, в 2023 году - 9 особо значимых проектов), в то время как для финансирования проектов ЦКР РФРИТ вообще не было выделено средств", - отмечалось в материалах "Руссофта".

В середине 2022 года правительство решило создать 35 ИЦК, в рамках которых планировало выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежного ПО.