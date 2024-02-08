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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Минцифры готовит доптребования к российскому ПО в части совместимости с российскими же ОС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры готовит дополнительные требования к ПО, включенному в Реестр российского софта, в части совместимости с операционными системами, разработанными российскими компаниями-разработчиками.

"В планах на 2024 год - установить требования по совместимости российских программных продуктов (т.е., включенных в Реестр российского ПО - ИФ) с российскими ОС, - заявил замдиректора департамента развития отрасли IT Минцифры Иван Новоженов на "Инфофоруме-2024". - Это не будет одноэтапный переход".

По его словам, речь идет о том, что сперва будет отобрано несколько российских ОС, первоочередная совместимость с которыми будет указана в обновленных требованиях. После этого, ближе к концу 2024 года, планируется начать введение этих требований для отдельных классов ПО.

"Растянем процесс (распространения требований) для разных классов ПО на несколько лет", - добавил Новоженов.

Сейчас в Реестр российского ПО внесено около 60 различных ОС, большая часть которых разработана на базе дистрибутивов Linux. Вопросами совместимости различных российских программных продуктов занимаются как отдельные компании, так и их объединения. В частности, АРПП "Отечественный софт" создала и ведет Каталог совместимости российских программных продуктов.

Представитель Минцифры рассказал также, что планируется совершенствовать механизм классификации в Реестре российского ПО - в том числе в отношении ИИ-решений (программных продуктов, использующих алгоритмы искусственного интеллекта).

По его словам, Минэкономразвития готовит предложения, направленные на стимулирование разработки ИИ-решений. Они предполагают не только дополнительные меры поддержки, например, грантовой, но и введение дополнительной классификации таких продуктов по отраслям, по сегментам. Предполагается отобразить эти новшества и в Реестре российского ПО.

При этом Новоженов подчеркнул, ссылаясь на данные ФНС, что в настоящее время разработчики ИИ-решений слабо используют меру налогового стимулированиям - не вносят свои продукты в Реестр российского ПО, что позволило бы им воспользоваться соответствующими налоговыми льготами.

Как сообщалось, Минцифры уделяет внимание вопросам совместимости различных российских программных продуктов последние несколько лет. Так, в прошлом году министерство сообщало, что прорабатывает вопрос создания в стране независимых центров тестирования совместимости российского программного и аппаратного обеспечения.

"Мы планируем инициировать или стимулировать создание независимых центров тестирования, которые по заявлению (заказчика или производителя - ИФ) смогут оценивать по единым стандартам - такая система соответствия под наши задачи, скажем - совместимость российского софта с российским оборудованием и операционными системами", - говорил в прошлом году экс-замглавы министерства Максим Паршин.

Минцифры Linux Минэкономразвития Иван Новоженов
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