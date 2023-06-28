ИТ-отрасль определила четыре "флагманские" российские операционные системы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ИТ-отрасль определила четыре операционные системы, на которые рекомендует ориентироваться при формировании стратегии цифрового развития, заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух в ходе конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости".

"В реестре (российского ПО - ИФ) много продуктов, - сказал Массух. - Поэтому в АРПП "Отечественный софт" и в индустриальных центрах компетенции (ИЦК, в их состав входят крупнейшие заказчики, а также разработчики различного ПО - ИФ) провели голосование по ОС, в результате которого было определено четыре продукта".

При этом глава ЦИКТ пояснил "Интерфаксу", что отобранные ОС - целевой ориентир для разработчиков (в части обеспечения совместимости - ИФ) и заказчиков (использования - ИФ) с точки зрения формирования стратегии развития ИТ.

"По результатам анкетирования были выбраны ОС Astra Linux, Alt Linux, РОСА и РЭД ОС, - сказал Массух. - Планируем подобный отбор сделать по классам виртуализации, СУБД (система управления базами данных - ИФ) может быть еще по каким-то".

В настоящее время в Реестр российского ПО включено около 50 различных операционных систем, 30 СУБД, 10 систем виртуализации/контейнеризации.

Массух рассказал также, что доля затрат госкомпаний на закупку российского ПО и радиоэлектронной продукции постоянно растет. По его словам, в прошлом году 53% затрат госкомпаний на приобретение ПО пришлось на российский софт. Причем в отдельных категориях этот показатель достигает 70-80%.

С закупкой российской радиоэлектронной продукции ситуация пока несколько хуже - этот показатель в настоящее время составляет 45%. В прошлом году он достигал только 33%.

"В принципе, комфортная для страны ситуация ИТ-суверенитета - это 70% либо производится в России, либо в ЕАЭС, - отметил Массух. - Если будет выполняться норматив в 70%, то страна абсолютно самодостаточна, в состоянии принимать любые решения в данной ИТ-области самостоятельно, без оглядки на каких-то зарубежных коллег".

При этом Массух подчеркнул, что такой же показатель было бы неплохо достичь в сегменте аппаратного обеспечения. "Но достичь его, наверно, будет чуть-чуть сложнее из-за более длительного цикла перехода", - сказал он.