"АвтоВАЗ" просит вернуть легковые машины и LCV в программу льготного лизинга

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" просит власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Письмо с соответствующей просьбой президент компании Максим Соколов направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с документом.

План продаж "АвтоВАЗа" на 2024 год - 511 тыс. автомобилей, напомнил в письме Соколов, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса. Один из них - льготное автокредитование, но оно действует только для ограниченного круга категорий граждан.

Исключение легковых машин и LCV из госпрограммы льготного лизинга (произошло в феврале) может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в этом году, предупреждает Соколов. В связи с этим "АвтоВАЗ" будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

В льготном лизинге, по мнению Соколова, особенно сильно нуждается отрасль такси для обновления своих парков: потребность оценивается минимум в 40-50 тыс. машин в год. При этом отраслевые объединения обращают внимание на отсутствие доступных госпрограмм для поддержки закупок автомобилей. Из-за принятого в феврале решения отечественные таксопарки недополучат в этом году около 10 тыс. Lada, оценил глава "АвтоВАЗа". При дефиците бюджетных средств целесообразно возобновить льготный лизинг хотя бы только для отечественных таксопарков, заключил он.

"Действительно, "АвтоВАЗ" обратился в уполномоченные органы с инициативой вернуть льготный лизинг для легковых автомобилей, в первую очередь для сегмента такси", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Объем недопоставок легковых авто может составить до 25 тыс. штук до конца года "с соответствующими корректировками в производственный план компании", также подтвердил он.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Программа льготного лизинга "сфокусирована на приоритетных категориях колесных транспортных средств, определенных стратегией развития автомобильной промышленности до 2030 года", говорили в ведомстве в феврале.