Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

"АвтоВАЗ" просит вернуть легковые машины и LCV в программу льготного лизинга

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" просит власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Письмо с соответствующей просьбой президент компании Максим Соколов направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с документом.

План продаж "АвтоВАЗа" на 2024 год - 511 тыс. автомобилей, напомнил в письме Соколов, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса. Один из них - льготное автокредитование, но оно действует только для ограниченного круга категорий граждан.

Исключение легковых машин и LCV из госпрограммы льготного лизинга (произошло в феврале) может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в этом году, предупреждает Соколов. В связи с этим "АвтоВАЗ" будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

В льготном лизинге, по мнению Соколова, особенно сильно нуждается отрасль такси для обновления своих парков: потребность оценивается минимум в 40-50 тыс. машин в год. При этом отраслевые объединения обращают внимание на отсутствие доступных госпрограмм для поддержки закупок автомобилей. Из-за принятого в феврале решения отечественные таксопарки недополучат в этом году около 10 тыс. Lada, оценил глава "АвтоВАЗа". При дефиците бюджетных средств целесообразно возобновить льготный лизинг хотя бы только для отечественных таксопарков, заключил он.

"Действительно, "АвтоВАЗ" обратился в уполномоченные органы с инициативой вернуть льготный лизинг для легковых автомобилей, в первую очередь для сегмента такси", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Объем недопоставок легковых авто может составить до 25 тыс. штук до конца года "с соответствующими корректировками в производственный план компании", также подтвердил он.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Программа льготного лизинга "сфокусирована на приоритетных категориях колесных транспортных средств, определенных стратегией развития автомобильной промышленности до 2030 года", говорили в ведомстве в феврале.

АвтоВАЗ Максим Соколов Lada Минпромторг РФ Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

MDMG получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР

MDMG получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР

Индекс Tiger позволяет спрогнозировать ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Бренд Jetour рассчитывает продать в России до 50 тысяч машин в 2024 году

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Royal Flight хочет привлечь новых акционеров для возобновления полетов

"Автотор" понизил прогноз производства на 2024 год до 80-100 тысяч автомобилей

Tesla сократит более 10% персонала

Tesla сократит более 10% персонала

Brent подешевела до $89,71 за баррель

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });