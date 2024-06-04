Программу льготного лизинга в автопроме распространят на туристические автобусы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туристические автобусы будут включены в программу льготного лизинга, через которую в РФ осуществляется закупка автотехники с поддержкой государства. Вопрос о расширении этой программы на туристические автобусы на совещании с правительством во вторник поднял президент РФ Владимир Путин.

"В поручениях написано "проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга". Что значит "проработать вопрос"? Его можно прорабатывать бесконечно, до 2030 года", - сказал глава государства, обращаясь к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

"Просто включить и все", - переформулировал задачу первый замглавы правительства, добавив, что "все будет сделано".

Мантуров отметил, что вопрос "обеспечения спроса на данный вид продукции с постепенной локализацией" уже прорабатывается с ГТЛК, а также с Минэкономразвития, Минтрансом и Минпромторгом.

По словам первого вице-премьера, "несколько российских производителей сейчас работают над развитием модельного ряда". Он упомянул группу "Волгабас", сертифицировавшую в начале года модель туристического автобуса на компримированном природном газе на 44 места и проводящую сертификацию автобуса на 50 мест на дизельном и газовом топливе. В III квартале 2024 года группа "Соллерс" должна запустить на бывшей площадке Mazda на Дальнем Востоке производство автобусов вместимостью 53-55 человек. В августе 2024 года, как сообщил Мантуров, группа "ГАЗ" выпустит на рынок автобус вместимостью от 48 до 51 человека, всего за этот год планируется продать 200 таких автобусов.

"Соллерс" и "ГАЗ" реализуют свои проекты по производству туристических автобусов "в кооперации с восточными партнерами", отметил первый вице-премьер.

Как сообщалось, на 2024 год на льготный лизинг в автопроме было заложено 9 млрд руб., из которых по состоянию на конец мая было выбрано уже 8,5 млрд руб.