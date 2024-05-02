Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Песков отверг обвинения в адрес России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Кремль отверг обвинения России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов.

Президент США Джо Байден заявил, что отказ от услуг трудовых мигрантов отрицательно сказывается на экономике России, а также Китая и Японии.

"Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот", - прокомментировал эти слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то? Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве Россия оказывает беспардонное, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? - спросил он. - Разве эта Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна".

Дмитрий Песков Джо Байден США Кремль Япония Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Паводок в России

Вода в реке у тюменского города Ишим пошла на спад

Минэнерго утвердит меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Паводок в России

В Тюменской области Ишим поднялся на 60 см выше уровня участка трассы Р-402

В Тюменской области Ишим поднялся на 60 см выше уровня участка трассы Р-402

Квартальные продажи российской дорожно-строительной техники выросли на 9%

Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока

Под санкции США попали "Группа Астра", IBS и еще около 30 IT-компаний

Под санкции США попали "Группа Астра", IBS и еще около 30 IT-компаний
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим близ села Викулово превысил 11 м

Уровень воды в реке Ишим близ села Викулово превысил 11 м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });