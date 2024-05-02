Песков отверг обвинения в адрес России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Кремль отверг обвинения России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов.

Президент США Джо Байден заявил, что отказ от услуг трудовых мигрантов отрицательно сказывается на экономике России, а также Китая и Японии.

"Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот", - прокомментировал эти слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то? Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве Россия оказывает беспардонное, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? - спросил он. - Разве эта Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна".