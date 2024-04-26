Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское (райцентр Абатского района) Тюменской области продолжает подниматься, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к 08:00 по местному времени уровень воды в реке поднялся на 54 см, достигнув отметки в 1175 см.

Ранее сообщалось, что накануне вечером уровень воды в реке Ишиме в Абатском достиг исторического максимума в 1150 см, превысив максимум 2017 года.