Задержаны еще 10 человек по делу о хищении 2,8 млрд рублей в "Дагэнерго"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали еще несколько человек по делу о многомиллионных хищениях в "Дагэнерго", сообщили "Интерфаксу" в ПАО "Россети Северный Кавказ".

"За последние сутки силовиками задержаны еще 10 человек по делу о хищениях в "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"). Все они являются руководителями структурных подразделений компании ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержан и арестован на два месяца глава филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Вместе с Мухумаевым на такой же срок арестованы еще 25 человек, большая часть из которых также являются сотрудниками энергокомпании. Проверки в подразделениях "Дагэнерго" продолжаются.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" ранее заявляли, что компания оказывают содействие работе правоохранительных органов.