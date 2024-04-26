Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 91 см

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово (райцентр Викуловского района) в последние двое суток стал резко подниматься.

Так, согласно данным информационного центра регионального правительства, за двое суток вода в реке поднялась на 91 см до 635 см, при это рост уровня воды за последние сутки составил 54 см.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский район. По его словам, "большая вода" в Викулово будет к концу этой недели.

Село Викулово расположено на левом берегу реки Ишим.