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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, сообщил "Интерфаксу" его защитник Денис Балуев.

"Мы обжаловали постановление суда в апелляционную инстанцию Мосгорсуда", - сказал он.

Защита просит освободить Иванова из СИЗО и избрать ему более мягкую меру пресечения.

По мнению защитников, нет оснований для нахождения Иванова под стражей - "он не собирается скрываться или как-либо препятствовать следствию".

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О задержании Иванова 23 апреля сообщили в Следственном комитете России. 24 апреля Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 23 июня Иванова и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Сергея Бородина. 25 апреля стало известно об аресте третьего фигуранта - учредителя компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки (ст.291 УК РФ).

Иванову и Бородину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Иванов отрицает свою вину.

Как уточнили в суде, следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, и с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Фомин, по версии следствия, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, он отвечал за организацию управления имуществом, расквартировани войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Тимур Иванов Минобороны РФ
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