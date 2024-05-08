Суд в закрытом режиме проверит законность ареста замминистра обороны Иванова

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд по ходатайству следствия рассмотрит в закрытом режиме апелляционную жалобу защиты на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что о проведении заседания в закрытом режиме ходатайствовал следователь, который указал на необходимость сохранения тайны следствия в период первичного сбора доказательств по уголовному делу.

Защита Иванова просила суд отказать следствию и допустить слушателей в процесс, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, адвокаты просят Мосгорсуд изменить Иванову меру пресечения на более мягкую - в частности, домашний арест.

Иванов был задержан 23 апреля и на следующий день с санкции Басманного суда Москвы помещен в СИЗО. Военному чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в Басманном суде Москвы, по версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с другим фигурантом дела - предпринимателем Сергеем Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, а также с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, сообщил "Интерфаксу", что, согласно обвинению, Иванов "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о получении Ивановым взятки в 1,185 млрд руб. - стоимости услуг по ремонту здания городской усадьбы С. Волконской - А. К. фон Мекка XIХ-XХ веков, расположенного в Москве в Чистом переулке, а также по строительству усадьбы "Панкратово" в Тверской области.

Иванов не признает вину.

По делу также арестован учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которому вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял "Оборонстрой".